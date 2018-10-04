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Bilir tutuklu yargılanacak

Bilir tutuklu yargılanacak

04 Ekim 2018 Perşembe 17:20
Bilir tutuklu yargılanacak

Bilir tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber


Girne'de 25 Eylül tarihinde meydana gelen çekiçli soygun olayı ile ilgili tutuklanan Serkan Bilir hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı bugün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede, zanlının “Ateşli silah taşıma ve tasarruf”, “Soygun”, “Yaralama”, “Kasti hasar”, “Ciddi darp”, “Tecavüzi alet taşıma” suçlarından tutuklandığı belirtildi. Soruşturmayı yapan polis, zanlının 25 Eylül’de Bektaş Gıda Şirketi çalışanı Mehmet Güngörmüş’ün soyulması olayı ile ilgili Ahmet Sarıkılıç ile birlikte tespit edilerek yakalandığını, olay günü yakalanan zanlı hakkında suça bağlayacak birçok kanıt temin ettiklerini söyledi. Polis, kamera kayıtlarının incelemesinin tamamlandığını, zanlının soygunda kullanılan aracı sürdüğünün tespit edildiğini, kıyafetler ve ayakkabılar bulduklarını açıkladı. Bulunan emareler üzerinde parmak izi incelemesinin sürdüğünü kaydeden polis, zanlıya ait çıkmasının kuvvetle muhtemel olduğunu vurguladı. Polis, zanlının 7 Eylül 2018 tarihinde ülkeye giriş yaptığı, turist olduğunu ve sürekli giriş çıkışları olduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı ile ilgili suça bağlayan ciddi kanıtlar olduğunu ve işlenen suçların ciddiyetine değinerek zanlının 3 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Serkan BilirSoygun
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