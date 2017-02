'Bıçaklı Saldırı' Olayında 2 Tutuklu



Girne'de tanınmış iş insanı Bulut Akacan'a düzenlenen bıçaklı saldırı ile ilgili gözaltına alınan iki kişi bu sabah Girne’de mahkemeye çıkarıldı.Mahkemeye çıkarılan E.T. ve E.D. 3 gün tutukluluk aldı.Bıçaklı saldırı düzenleme olayıyla ilgili E.T., E.D'de zanlı E.T ile birlikte olay yerinden arabasıyla ayrıldığı için tutuklandı.Yenidüzen