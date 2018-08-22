Bıçaklı kavga kanlı bitti

21.08.2018 tarihinde, saat 23.30 sıralarında, Akçay’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde alkollü içki tesiri altında bulunan D.B. (E-26) bir taraf, yine alkollü içki tesiri altında bulunan S.H. (E-34), A.Z (E-29) ve F.H. (E-38) karşı taraf olup, aralarında çıkan tartışma sonucunda kavga etmişlerdir. Kavga sırasında D.B. (E-26), tasarrufunda bulundurduğu çakıyı, A.Z.’nin (E-34) sırtına, ve S.H.’nin (E-34) göğsüne saplayıp kesmek suretiyle yaralamıştır. Yaralılar Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavilerinden sonra taburcu edilmiş olup, Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.