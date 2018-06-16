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Bıçaklı kavga

1 tutuklu, 1 yaralı

Bıçaklı kavga

1 tutuklu, 1 yaralı

16 Haziran 2018 Cumartesi 10:44
Bıçaklı kavga

15.06.2018 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Gazimağusa’da bir öğrenci yurdu önünde Z.A.S.A.S. (E-28), Mohannad Ahmed MAHFOUZ ile aralarında çıkan tartışma sonucunda adı edileni ciddi şekilde darp ettikten sonra, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı adı edilenin sol yan karın bölgesine ve boyun bölgesine batırıp yaralamıştır. Yaralı Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra müşahede altına alınmış olup, Z.A.S.A.S. tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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