Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 2 Tutuklu

HASPOLAT’TA KAVGA: 1 YARALI, 2 TUTUKLU
Haspolat’da dün, A.O.A.A.(E-24) ve A.İ.A.A.(E-20), “müziğin sesini kısmaları” için kendilerini uyaran Hüssein Abdou Hüssei Hussein’i ciddi şekilde darp etti. A.O.A.A. ayrıca tasarrufundaki bıçakla Hussein’i alnından yaraladı.
Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.
Haspolat’da dün, A.O.A.A.(E-24) ve A.İ.A.A.(E-20), “müziğin sesini kısmaları” için kendilerini uyaran Hüssein Abdou Hüssei Hussein’i ciddi şekilde darp etti. A.O.A.A. ayrıca tasarrufundaki bıçakla Hussein’i alnından yaraladı.
Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.
Son Güncelleme: 28.01.2016 18:10