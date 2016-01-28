Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 2 Tutuklu

HASPOLAT’TA KAVGA: 1 YARALI, 2 TUTUKLU



Haspolat’da dün, A.O.A.A.(E-24) ve A.İ.A.A.(E-20), “müziğin sesini kısmaları” için kendilerini uyaran Hüssein Abdou Hüssei Hussein’i ciddi şekilde darp etti. A.O.A.A. ayrıca tasarrufundaki bıçakla Hussein’i alnından yaraladı.



Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Son Güncelleme: 28.01.2016 18:10