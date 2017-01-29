Polisiye Olaylar:
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29 Ocak 2017 Pazar 09:55

BIÇAKLAR KONUŞTU

BIÇAKLAR KONUŞTU
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BIÇAKLAR KONUŞTU

Haspolat’ta faaliyet gösteren bir şantiyenin lojmanında kalan ve aynı odayı paylaşan Vietnam uyruklu iki kişinin, sebebi bilinmeyen bir olay yüzünden tartıştığı, bunun daha sonra bıçaklı saldırıya dönüştüğü bildirildi.İki işçi de ağır yaralı vaziyette hastaneye kaldırıldı.

Elde edilen bilgilere göre; olay önceki akşam saat 23.45 sıralarında gerçekleşti. Haspolat’ta çalıştıkları firmanın kendilerine tahsis ettiği lojmanında kalan Vietnam uyruklu P.V.T ve N.V.M, sebebi henüz bilinmeyen bir olay yüzünden tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesinin ardından N.V.M, arkadaşı P.V.T’nin sağ kaşı üzerine ve sağ yanağına elindeki makası soktu. Yüzünden yaralanan P.V.T de bunun üzerine eline geçirdiği bıçakla N.V.M’yi karnından yaraladı.

Olayın ardından iki Vietnam uyruklu işçi ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Diyalog

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