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Bıçağı kapan saldırıyor

Bıçağı kapan saldırıyor

13 Kasım 2018 Salı 21:03
Bıçağı kapan saldırıyor

Bıçağı kapan saldırıyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ağustos ayında ülkeye 90 günlük turist vizesi ile giriş yapan İdris Yıldız, yanında çalıştığı İlyas Aksüt’ten yirmi bin TL alacağı olduğu ve çalışma iznini yapmadığı gerekçesi ile öfkelenerek eline aldığı bıçakla Aksüt’ü öldürmek istedi. Girne’de bir apartmanın park yerinde yakaladığı İlyas Aksüt’ün göğsüne bıçak dayayıp öldürmekle tehdit eden ve çevredekilerin polisi araması ile tutuklanan İdris Yıldız, aleyhindeki soruşturma tamamladı. Yıldız, bugün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlı İdr-is Yıldız’ın “Şiddet tehdidi”, “Kanunsuz bıçak taşıma”, “Darp ve rahatsızlık” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Kader Çamlıbelli, olayın Girne’de bugün Polar Apartmanı araç park yerinde saat 18.00 sıralarında yaşandığını, zanlının alacağı olduğu İlyas Aksüt’ün göğsüne bıçak dayayıp, “Sokayım mı? Lan öldüreyim mi seni” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu belirtti. Zanlının 25 Ağustos tarihinde ülkeye 90 günlük vize ile giriş yaptığını kaydeden Çamlıbelli, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, uygun bir teminat talebinde bulundu.

Yargıç Meltem Dündar, şikâyetçi İlyas Aksüt aleyhinde zanlının öne sürdüğü iddiaların araştırılarak soruşturma başlatılmasına emir verdi. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 2 kişinin imza edeceği 25’er bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkemenin teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı Yıldız, davaları görüşülünceye kadar 20 gün cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
İdris YıldızBıçak
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