Beyaz tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Turizm Limanı’ndan hafta sonu bir TIR’ın dorsesine gizlenmiş 10 sığınmacıyı KKTC’ye gizlice sokmak isterken gümrük memurlarına yakalanan Aykut Sağlam ve suç ortağı Vural Beyaz aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlılar, bugün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis zanlıların “KKTC’ye kanunsuz giriş” ve “Gizli ittifak” suçlarından tutuklandığını anımsattı.

Polis memuru 13 Temmuz tarihinde saat 09.00 raddelerinde Girne’de Turizm Limanında PE 467 plakalı TIR ve 2117 R dorse içerisinde 10 Suriyeli erkeğin gizlenmiş vaziyette, KKTC’ye izinsiz olarak giriş yapmaya çalıştıkları sırada gümrük memuru tarafından tespit edildiğini anlattı. Soruşturmayı yürüten polis memuru 10 sığınmacının ifadelerinin tek tek alındığını zanlılar ile iş birliği yaptığı tespit edilen R.E. isimli kişinin ise şuan Türkiye’de arandığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlı Vural Beyaz’ın İstanbul’da yaşadığını, Aykut Sağlam’ın ise KKTC’de ailesi ile yaşadığını ifade ederek yargılanacakları güne kadar uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların farklı statülerde olduğuna dikkati çekerek teminat ayrımına gidildiğine değindi. Mesutoğlu, zanlı Vural Beyaz’ın davaları görüşülünceye kadar 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi. Mesutoğlu, zanlı Aykut Sağlam’ın ise yurt dışına çıkışını yasaklayarak 10 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1 kefilin imza edeceği 30 bin TL kefalet ve 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.