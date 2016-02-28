Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Beyanları Doğru Çıkmadı!

Kız arkadaşı tam tersini söyledi

Beyanları Doğru Çıkmadı!

Kız arkadaşı tam tersini söyledi

28 Şubat 2016 Pazar 09:35
Beyanları Doğru Çıkmadı!
banner238
BEYANLARI DOĞRU ÇIKMADI !
“Öz-Vip Lounge isimli işyeri kundaklandığında kız arkadaşımın yanındaydım, Ocak kardeşlerle de 3 gündür görüşmedim” diyen Hüseyin Acar, polisi inandıramadı.

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da önceki sabah “Öz-Vip Lounge” isimli işyerinde gerçekleştirilen kundaklama olayı ile ilgili soruşturmasını genişleten polis mesele ile bağlantılı olduğu iddia edilen Hüseyin Acar isimli zanlıyı tutuklayarak dün Gazimağusa’da nöbetçi mahkeme huzuruna çıkardı.

Mahkemeye olayı aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Hasan Karagil, Gazimağusa’da önceki gün saat 04.00 sıralarında, İlker Özisfendiyar’a ait olan ve henüz faaliyete geçmeyen “Öz-Vip Lounge” isimli işyerinin kapısının zorlanarak açıldığını ve maskeli iki kişi tarafından işyeri içerisindeki eşyalara yanıcı madde dökülerek kundaklandığını söyledi.

Mesele ile ilgili Yaşar, Ali ve Ömer Ocak kardeşlerin aynı gün tutuklanarak haklarında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğin anımsatan Karagil. Bu süre zarfında kamera görüntülerinin incelenmesine devam edildiğini ve mesele ile bağlantılı olduğuna inanılan zanlı Hüseyin Acar’ın tutuklandığını anlattı.

Kız arkadaşı tam tersini söyledi

Zanlının kendilerine verdiği gönüllü ifadesinde olay günü sat 01.30 ile 07.00 saatleri arasında kız arkadaşının evinde olduğunu, Ali ile Ömer Ocak kardeşler ile askerlik arkadaşı olduğunu fakat son 2-3 gündür kendileri ile görüşmediğini söylediğini anlatan Karagil, zanlının kız arkadaşından elde edilen soruşturmada zanlının bu beyanının doğru olmadığının belirlendiğini söyledi.

Zanlının telefon dökümlerinden de olayın hemen öncesinde Ali ve Ömer Ocak kardeşler ile telefonda görülştüğünü belirlediklerini anlatan Karagil, bölgede bulunan işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmeye devam edildiğini ifade etti.

Olay yerine gittikleri araç aranıyor

Zanlının evinde bir arama gerçekleştirdiklerini ve olay yeri güvenlik kamerasında maskeli kişilerden birinin giydiği bol eşofmana benzeyen bir eşofmanın bulunduğunu aktaran Karagil, iş yeri kapısının zorlanarak açılmasını sağlayan levye ile zanlıların olay yeri yakınlarına gittikleri aracın halen daha arandığını dile getirdi. Soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğünü ve zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimali bulunduğunu belirten Karagil, mahkemeden zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Savcı Ahmet Özlemler’in sorusu üzerine Karagil, işyerinde meydana gelen zararın 150 bin TL olduğunu söyledi.



“Vereceğiniz karara saygılıyım”

Yargıç Umut İnan’ın söz vermesi üzerine mahkemede kendini savunan zanlı Hüseyin Acar, “Vereceğiniz her karara saygılıyım ancak benim olay ile hiçbir ilgim yok” şeklinde konuştu.

Huzurundaki şahadet ve beyanı değerlendiren Yargıç Umut İnan, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.

Diyalog

 
Son Güncelleme: 28.02.2016 11:37
Anahtar Kelimeler:
Ocak KardeşlerHüseyin Acar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
HAMİTKÖY ATATÜRK CADDESİ ASFALTLAMA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI
HAMİTKÖY ATATÜRK CADDESİ ASFALTLAMA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim