Beyanları Doğru Çıkmadı!

BEYANLARI DOĞRU ÇIKMADI !

“Öz-Vip Lounge isimli işyeri kundaklandığında kız arkadaşımın yanındaydım, Ocak kardeşlerle de 3 gündür görüşmedim” diyen Hüseyin Acar, polisi inandıramadı.



Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da önceki sabah “Öz-Vip Lounge” isimli işyerinde gerçekleştirilen kundaklama olayı ile ilgili soruşturmasını genişleten polis mesele ile bağlantılı olduğu iddia edilen Hüseyin Acar isimli zanlıyı tutuklayarak dün Gazimağusa’da nöbetçi mahkeme huzuruna çıkardı.



Mahkemeye olayı aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Hasan Karagil, Gazimağusa’da önceki gün saat 04.00 sıralarında, İlker Özisfendiyar’a ait olan ve henüz faaliyete geçmeyen “Öz-Vip Lounge” isimli işyerinin kapısının zorlanarak açıldığını ve maskeli iki kişi tarafından işyeri içerisindeki eşyalara yanıcı madde dökülerek kundaklandığını söyledi.



Mesele ile ilgili Yaşar, Ali ve Ömer Ocak kardeşlerin aynı gün tutuklanarak haklarında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğin anımsatan Karagil. Bu süre zarfında kamera görüntülerinin incelenmesine devam edildiğini ve mesele ile bağlantılı olduğuna inanılan zanlı Hüseyin Acar’ın tutuklandığını anlattı.



Kız arkadaşı tam tersini söyledi



Zanlının kendilerine verdiği gönüllü ifadesinde olay günü sat 01.30 ile 07.00 saatleri arasında kız arkadaşının evinde olduğunu, Ali ile Ömer Ocak kardeşler ile askerlik arkadaşı olduğunu fakat son 2-3 gündür kendileri ile görüşmediğini söylediğini anlatan Karagil, zanlının kız arkadaşından elde edilen soruşturmada zanlının bu beyanının doğru olmadığının belirlendiğini söyledi.



Zanlının telefon dökümlerinden de olayın hemen öncesinde Ali ve Ömer Ocak kardeşler ile telefonda görülştüğünü belirlediklerini anlatan Karagil, bölgede bulunan işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmeye devam edildiğini ifade etti.



Olay yerine gittikleri araç aranıyor



Zanlının evinde bir arama gerçekleştirdiklerini ve olay yeri güvenlik kamerasında maskeli kişilerden birinin giydiği bol eşofmana benzeyen bir eşofmanın bulunduğunu aktaran Karagil, iş yeri kapısının zorlanarak açılmasını sağlayan levye ile zanlıların olay yeri yakınlarına gittikleri aracın halen daha arandığını dile getirdi. Soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğünü ve zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimali bulunduğunu belirten Karagil, mahkemeden zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Savcı Ahmet Özlemler’in sorusu üzerine Karagil, işyerinde meydana gelen zararın 150 bin TL olduğunu söyledi.







“Vereceğiniz karara saygılıyım”



Yargıç Umut İnan’ın söz vermesi üzerine mahkemede kendini savunan zanlı Hüseyin Acar, “Vereceğiniz her karara saygılıyım ancak benim olay ile hiçbir ilgim yok” şeklinde konuştu.



Huzurundaki şahadet ve beyanı değerlendiren Yargıç Umut İnan, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.



Diyalog





Son Güncelleme: 28.02.2016 11:37