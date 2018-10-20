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Beton zemine düşen kişi ağır yaralandı
2 KİŞİ TUTUKLANDI
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Beton zemine düşen kişi ağır yaralandı

2 kişi tutuklandı

Beton zemine düşen kişi ağır yaralandı

2 kişi tutuklandı

20 Ekim 2018 Cumartesi 11:18
Beton zemine düşen kişi ağır yaralandı

20.10.2018 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Gemikonağı’nda Salahi Mehmet Sokak üzerinde, Aycan Apartmanları E Blok önünde, Saltuk Buğra ARICI (E-23) ile aynı apartmanda ikamet eden S.A.T.A. (E-25) ve K.K.(E-24) aralarında çıkan tartışma sonucu, Saltuk Buğra ARICI söz konusu şahısların kalmakta olduğu daireye  çıkmış ve orada S.A.T.A,  K.K. ve T.O.A.(E-27)’nın bulunduğu sırada  henüz tespit edilemeyen bir şekilde  15 numaralı  odanın güneye  bakan 7.30 metre yüksekliğindeki  balkonundan  beton zemine düşerek ciddi şekilde  yaralanmıştır.

Olayda ağır yaralanan Saltuk Buğra ARICI, kaldırdığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Bahse konu şahıslar ile olayla bağlantısı olduğuna inanılan M.K.(E-27) ve M.M.(K-19) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

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