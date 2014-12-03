Bet Salonunda Hırsızlık

Güzelyurt çarşısında bulunan Nicosia Betting salonuna hırsız girdi.
Salonun arka penceresinin camını kırarak içeriye
giren hırsızlar, kasada bulunan 10 bin TL nakit parayı alarak
kaçtı.
Sabah saatlerinde salonu açan personel tarafından fark edilen hırsızlık
olayı hemen polise bildirildi.
Güzelyurt Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube ekipleri,
olay yerine giderek incelemelerde bulundu.
Polis, bet salonu içerisinde güvenlik kameralarının devre dışı
olduğunu tespit etti. Yapılan soruşturma neticesinde
kameraların uzun süredir çalışmadığı bilgisine ulaşıldı.
Bet salonu personeli, bazı kişilerden şüphelendiklerini polise
bildirdi. Bunun üzerine polis, bölgedeki kameraları
incelemeye alarak şüpheli şahısları aramaya başladı
Salonun arka penceresinin camını kırarak içeriye
giren hırsızlar, kasada bulunan 10 bin TL nakit parayı alarak
kaçtı.
Sabah saatlerinde salonu açan personel tarafından fark edilen hırsızlık
olayı hemen polise bildirildi.
Güzelyurt Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube ekipleri,
olay yerine giderek incelemelerde bulundu.
Polis, bet salonu içerisinde güvenlik kameralarının devre dışı
olduğunu tespit etti. Yapılan soruşturma neticesinde
kameraların uzun süredir çalışmadığı bilgisine ulaşıldı.
Bet salonu personeli, bazı kişilerden şüphelendiklerini polise
bildirdi. Bunun üzerine polis, bölgedeki kameraları
incelemeye alarak şüpheli şahısları aramaya başladı
Son Güncelleme: 03.12.2014 08:44