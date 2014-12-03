Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Bet Salonunda Hırsızlık

Güzelyurt’taki Nicosia Betting salonunun arka penceresinden içeriye giren hırsızlar, 10 bin TL ile çıktı.Sabah salonu açan personel tarafından fark edilen hırsızlık olayı hemen polise bildirildi.

Bet Salonunda Hırsızlık

Güzelyurt’taki Nicosia Betting salonunun arka penceresinden içeriye giren hırsızlar, 10 bin TL ile çıktı.Sabah salonu açan personel tarafından fark edilen hırsızlık olayı hemen polise bildirildi.

03 Aralık 2014 Çarşamba 08:33
Bet Salonunda Hırsızlık
banner238
 Güzelyurt çarşısında bulunan  Nicosia Betting salonuna hırsız girdi.
Salonun arka penceresinin camını kırarak içeriye
giren hırsızlar, kasada bulunan 10 bin TL nakit parayı alarak
kaçtı.

Sabah saatlerinde  salonu açan personel tarafından fark edilen hırsızlık
olayı hemen polise bildirildi.
Güzelyurt Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube ekipleri,
olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Polis, bet salonu içerisinde güvenlik kameralarının devre dışı
olduğunu tespit etti. Yapılan soruşturma neticesinde
kameraların uzun süredir çalışmadığı bilgisine ulaşıldı.
Bet salonu personeli, bazı kişilerden şüphelendiklerini polise
bildirdi. Bunun üzerine polis, bölgedeki kameraları
incelemeye alarak şüpheli şahısları aramaya başladı
Son Güncelleme: 03.12.2014 08:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
HAMİTKÖY ATATÜRK CADDESİ ASFALTLAMA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI
HAMİTKÖY ATATÜRK CADDESİ ASFALTLAMA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim