Bet Salonunda Hırsızlık

Güzelyurt’taki Nicosia Betting salonunun arka penceresinden içeriye giren hırsızlar, 10 bin TL ile çıktı.Sabah salonu açan personel tarafından fark edilen hırsızlık olayı hemen polise bildirildi.

Güzelyurt çarşısında bulunan Nicosia Betting salonuna hırsız girdi.

Salonun arka penceresinin camını kırarak içeriye

giren hırsızlar, kasada bulunan 10 bin TL nakit parayı alarak

kaçtı.



Sabah saatlerinde salonu açan personel tarafından fark edilen hırsızlık

olayı hemen polise bildirildi.

Güzelyurt Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube ekipleri,

olay yerine giderek incelemelerde bulundu.



Polis, bet salonu içerisinde güvenlik kameralarının devre dışı

olduğunu tespit etti. Yapılan soruşturma neticesinde

kameraların uzun süredir çalışmadığı bilgisine ulaşıldı.

Bet salonu personeli, bazı kişilerden şüphelendiklerini polise

bildirdi. Bunun üzerine polis, bölgedeki kameraları

incelemeye alarak şüpheli şahısları aramaya başladı