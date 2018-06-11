Bet ofiste telefon çaldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de geçtiğimiz hafta bahis oyunu oynamak için girdiği bet salonundan başkasına ait cep telefonunu çalarak kayıplara karışan ve incelenen kamera görüntülerinde tespit edilerek hafta sonu mahkemeye çıkarılan Bulgaristan vatandaşı Atanas Mihev Mihaylov aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlı bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Merve Çakır olayla ilgili bulguları aktardı. Çakır zanlı Atanas Mihev Mihaylov’un ‘Sirkat’ suçundan tutuklandığını anlattı. Polis alınan tutukluluk süresinde işlediği suçu itiraf ettiğini belirterek, soruşturmanın tamamlandığını kaydetti. Zanlının KKTC’de ailesi ile yaşadığını kaydeden Çakır, mahkemenin uygun göreceği bir teminat talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu, Mihaylov’un davaları görüşülünceye kadar yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 2 bin TL nakdi teminat yatırmasına ve 30 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına emir verdi.