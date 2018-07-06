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Beşok tutuksuz yargılanacak

Beşok tutuksuz yargılanacak

06 Temmuz 2018 Cuma 20:21
Beşok tutuksuz yargılanacak

Beşok teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta K.D.’ye ait inşaat içerisinde 28 Haziran tarihinde çalınan iki buçuk ton inşaat demiri ile ilgili tutuklanan Mehmet Beşok aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Soruşturma amaçlı 3 gündür poliste tutuklu bulunan zanlı Beşok, bugün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Yağız Kol, zanlı Mehmet Beşok’un 28 Haziran tarihinde Alsancak’ta K.D.’ye ait yarım inşaatta çalınan demirlerle ilgili tutuklandığını anlattı. Kol, demirlerin bir kısmının zanlının aracında bulunduğunu ifade ederek, zanlının bölgedeki görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda tutuklandığını kaydetti. Alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden Kol, zanlının soruşturmaya etki edebilecek bir durum olmadığını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının ileride davasında hazır olmasını sağlamak için yurt dışına çıkışını yasaklayarak 30 bin TL şahsi teminat imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet BeşokDemirHırsızçaldı
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