Benzin istasyonunda hırsızlık

31.07.2018 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Alayköy’de Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Haluk Kuruçeşme isimli benzin istasyonunun giriş kapısına hasar vermeksizin cürüm işlemek kastı açıp içeriye giren B.K.(E-23), olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından suçüstü tutuklanmıştır. Akabinde adı edilen tasarrufunda konu iş yerinden çaldığı, 1 adet fotoğraf makinesi ve toplam 70,65 TL bozuk para bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.