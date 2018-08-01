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Benzin istasyonunda hırsızlık

Benzin istasyonunda hırsızlık

01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:03
Benzin istasyonunda hırsızlık

31.07.2018 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Alayköy’de Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Haluk Kuruçeşme isimli benzin istasyonunun giriş kapısına hasar vermeksizin cürüm işlemek kastı açıp içeriye giren B.K.(E-23), olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından suçüstü tutuklanmıştır. Akabinde adı edilen tasarrufunda konu iş yerinden çaldığı, 1 adet fotoğraf makinesi ve toplam 70,65 TL bozuk para bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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