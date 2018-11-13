Belediyeye ait araçtan 60 litre mazot çalmakla suçlanıyor…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa Belediyesi’ne ait vidanjör aracından 60 litre mazot çalmakla suçlanan Hüseyin Özsakallı tutuklandı. Belediyede görevli bekçi tarafından fark edilen ve polise yapılan şikayet üzerine tutuklanan zanlı Özsakallı, “Sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Bekçi fark etti…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Hüseyin Özsakallı’nın 12 Kasım 2018 tarihinde Mağusa Belediyesi’ne ait KK 933 plakalı vidanjöründen 60 litre mazot sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı. Zanlının 12 Kasım 2018 tarihinde Mağusa Belediyesi Temizlik ve Sağlık binasında görevli bekçi tarafından tespit edildiğini belirten tahkikat memuru, olayın polise bildirildiğini ve zanlının tutuklandığını söyledi. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Hüseyin Özsakallı’nın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.