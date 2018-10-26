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Bebek tutuksuz yargılanacak

Bebek tutuksuz yargılanacak

26 Ekim 2018 Cuma 18:13
Bebek tutuksuz yargılanacak

Bebek teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Erdemli’de meydana gelen “Soygun” , “Şiddet tehdidi” , “ Geceleyin ev açma” ve Tecavüzkar alet taşıma” suçlamaları ile tutuklanan zanlı Yunus Emre Bebek, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mehmet Çetin ise “Hırsızlık mal kabulü” suçlamasıyla dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak, teminatla serbest bırakıldı. Meselede ilk gün tutuklanan Mehmet Demir ise suçla bağlantısı olmadığından serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Aytaç Çebi olayla ilgili bulguları aktardı. Çebi, 15 Ekim’de saat 01.00’de Erdemli’de Nermin Hasdağ’a ait ikametgahın kapısını hasar yapmadan açıp, içeriye giren faili meçhul kişinin, konu ikametgahın yatak odasında yatan müştekinin ağzını eli ile kapatıp, üzerinde bulunan iki adet yüzük, bir adet kolye ve küpeleri aldıklarını anlattı. Polis memuru Aytaç Çebi, Neriman Hasdağ’ın elbise dolabında bulunan 7 bin TL ve cüzdanındaki 400 TL’yi çaldıklarını belirtti. Çebi, soyguncunun elindeki metal çubuğu kadına göstererek, “Bu olayı birine bildirirsen, seni öldürürüz. Seni bu çubukla deşeriz” diyerek, şiddet tehdidinde bulunduklarını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Çebi, zanlı Yunus Emre Bebek’in ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini, ikinci ifadesinde ise yüzükleri çaldıktan sonra denize attığını beyan ettiğini söyledi. Çebi, kamera kayıtlarının incelendiğini ve iddialarının doğru olmadığını belirlediklerini mahkemeye aktardı. Çebi, çalınan yüzükleri Mehmet Çetin’in tasarrufunda bulunduğunu, altın kolyelerin ise klima peteğinde saklı halde bulunduğunu anlattı. Çalınan paranın bulunamadığını belirten Çebi, zanlı Yunus Emre Bebek’in tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin üç ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalmasına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Yunus Emre BebekSoygun
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