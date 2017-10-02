Polisiye Olaylar:
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02 Ekim 2017 Pazartesi 12:50

BAYILINCA UYUŞTURUCUYU CEZAEVİNE GÖTÜREMEDİ

BAYILINCA UYUŞTURUCUYU CEZAEVİNE GÖTÜREMEDİ
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Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Cezaevine uyuşturucu sokma planı suya düştü

Lefkoşa’da rahatsızlanması sonucu YDÜ hastanesine kaldırılan zanlı Halise Ay’ın bayılma sebebi uyuşturucu çıktı. Tutuklanan zanlı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir huzurda bulunan zanlı Halise Ay’ın 1 Ekim tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa’da YDÜ kampüsü içerisinde baygınlık geçiren zanlının YDÜ hastanesine kaldırıldığını ve yapılan tıbbi müdahalenin ardından ayıldığını söyledi. Polis olayın akabinde zanlının hemşirelere iç çamaşırı içerisinde muhafaza ettiği yaklaşık 3 gram ağırlığındaki sentetik cannabionit türü uyuşturucu maddeyi vermesi üzerine olayın polise bildirdiğini belirtti. Polis memuru kağan Kurtbir zanlının taburcu edilmesi üzerine polise gönüllü ifade verdiğini konu uyuşturucu maddeyi cezaevinde uyuşturucu hap ithal ve tasarrufu suçundan tutuklu bulunan arkadaşı M.C.K’nın yönlendirmesi ile 29 Eylül tarihinde Haspolat bölgesinde park halinde bulunan bir aracın lastiğinin altından aldığı itirafında bulunduğunu aktardı. Polis ayrıca zanlının ifadesinde konu uyuşturucu maddeyi cezaevinde bulunan şahsa götüreceğini ancak denemek istemesi üzerine telefonunda uyuşturucu madde nasıl kullanılır cümleleri ile arama yaptığının da emare alınan telefonunda tespit edildiğini söyledi. Polis memuru Kağan Kurtbir mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 
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BAYILINCA UYUŞTURUCUYU CEZAEVİNE GÖTÜREMEDİ
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