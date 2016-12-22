Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Aralık 2016 Perşembe 13:54

Battal Gazi teminata bağlandı

Çalışmakta olduğu şirket adına satılan ürünlerden temin ettiği parayı alarak tasarrufuna geçiren zanlı Battal Gazi Katırcı teminata bağlanmak üzere bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Battal Gazi teminata bağlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Battal Gazi teminata bağlandı


EVRİM KAMALI
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

Haspolat bölgesinde çalışmakta olduğu şirket adına satılan ürünlerden temin ettiği parayı alarak tasarrufuna geçiren zanlı Battal Gazi Katırcı teminata bağlanmak üzere bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Can olayla ilgili bulguları aktardı. Can huzurda bulunan zanlı Battal Gazi Katırcı’nın 2016 Haziran -Temmuz aylarında Haspolat'da faaliyet gösteren Darem Temizlik ve Yapı malzemeleri LTD. isimli iş yerinde pazarlamacı tahsildar olarak çalıştığı sırada iş yeri adına tahsil etmiş olduğu ürünlerin parası olan toplam 28,032 TL nakit parayı şirket hesabına yatırmayıp tasarrufuna geçirdiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı ikişer kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
TeminataBattal Gazi
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 adet hapa 1 ay hapis 20 adet hapa 1 ay hapis
GÜMRÜKSÜZ SİGARA GÜMRÜKSÜZ SİGARA
HIRSILIK HIRSILIK
Kaplıca’da Bir Ambarda Yangın Kaplıca’da Bir Ambarda Yangın
İlgi Alanları Elektronik İlgi Alanları Elektronik
Akıncılar’da Hırsızlık Akıncılar’da Hırsızlık
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

20 adet hapa 1 ay hapis
Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalanan sanık Tarık Bulut aleyhindeki...

Haberi Oku