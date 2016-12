Battal Gazi teminata bağlandı

EVRİM KAMALI

KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER



Haspolat bölgesinde çalışmakta olduğu şirket adına satılan ürünlerden temin ettiği parayı alarak tasarrufuna geçiren zanlı Battal Gazi Katırcı teminata bağlanmak üzere bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Can olayla ilgili bulguları aktardı. Can huzurda bulunan zanlı Battal Gazi Katırcı’nın 2016 Haziran -Temmuz aylarında Haspolat'da faaliyet gösteren Darem Temizlik ve Yapı malzemeleri LTD. isimli iş yerinde pazarlamacı tahsildar olarak çalıştığı sırada iş yeri adına tahsil etmiş olduğu ürünlerin parası olan toplam 28,032 TL nakit parayı şirket hesabına yatırmayıp tasarrufuna geçirdiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı ikişer kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.