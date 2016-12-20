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20 Aralık 2016 Salı 13:05

Battal Gazi, şirket kasasını boşalttı

Şirket adına satılan ürünlerden temin ettiği parayı alarak tasarrufuna geçiren zanlı Battal Gazi Katırcı tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Battal Gazi, şirket kasasını boşalttı
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Battal Gazi, şirket kasasını boşalttı

EVRİM KAMALI
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

Haspolat bölgesinde çalışmakta olduğu şirket adına satılan ürünlerden temin ettiği parayı alarak tasarrufuna geçiren zanlı Battal Gazi Katırcı tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Ülger olayla ilgili bulguları aktardı. Ülger huzurda bulunan zanlı Battal Gazi Katırcı’nın 2016 Haziran -Temmuz aylarında Haspolat'da faaliyet gösteren Darem Temizlik ve Yapı malzemeleri LTD. isimli iş yerinde pazarlamacı tahsildar olarak çalıştığı sırada iş yeri adına tahsil etmiş olduğu ürünlerin parası olan toplam 28,032 TL nakit parayı şirket hesabına yatırmayıp tasarrufuna geçirdiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu şirket hesaplarında geriye dönük incelemeler yapılacağını belirterek zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler
Battal Gazişirket Kasası
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