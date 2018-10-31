Başsavcılık’ta ilk seçim sonuçlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Hukuk Dairesi Başsavcılık tarafından açılan Başsavcı Yardımcı Muavini ve Kıdemli Savcı münhalleri bugün gerçekleştirilen Yüksek Savcılar Kurulu toplantısında gerçekleşen seçimle sonuçlandı. Yapılan seçim neticesinde Başsavcı Yardımcı Muavinliğine adaylığını açıklayan Kıdemli Savcılar Erdinç Akyener ve Sarper Altıncık arasında gerçekleşen seçimde Altıncık Başsavcı Yardımcı Muaavinliğine getirildi.

Kıdemli Savcılık görevlerine ise Savcı Aliye Özçınar, Cemaliye Yüksel ve Emine Tayfunsel terfi ettirildi.

Dünkü Yüksek Savcılar Kurulu toplantısında dikkat çeken nokta ise Geçirmiş olduğu Kalp rahatsızlığı nedeni ile Hastahanede tedavi gören kurul Üyesi Başsavcı Yardımcı Muaavini Ergül Kızılokgil’in Ambulans ile gelerek toplantıya katılıp oy kullanması oldu. Toplantı sonrası Kızılokgil tedavisine kaldığı yerden devam etmek üzere yine ambulans ile hastaneye götürldü.