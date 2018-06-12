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Başkasının yerine sınava girdi

Başkasının yerine sınava girdi

12 Haziran 2018 Salı 15:40
Başkasının yerine sınava girdi

Başkasının yerine sınava girdi

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

YDÜ’de düzenlenen Yönetsel Yargı sınavına okulun öğrencisi olmamasına rağmen katılan UKÜ öğrencisi Metin Beşpanok Girne Turizm Limanı’nda tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis Memuru Aygün Karagil, zanlının 21 Mayıs 2018 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren YDÜ’de AKM’de yapılan Yönetsel Yargı sınavına söz konusu üniversitede öğrenci olmamasına rağmen sınava girdiğini, sınav kağıdına Metin Polmanak yerine Metin Beşpanok yazarak sahte belge düzenleyerek görevli gözetmene vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü söyledi.Polis, tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.Zanlının 11 Haziran’da Girne Turiz Limanı’nda tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın yeni başladığını, zanlının suçu kabul etmediğini belirterek, 2 gün tutukluluk talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
UKÜ öğrencisi Metin BeşpanokYDÜSınav
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