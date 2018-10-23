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Başka üniveristeye geçiş yapabilmek için transcrip çaldılar

Başka üniveristeye geçiş yapabilmek için transcrip çaldılar

23 Ekim 2018 Salı 16:28
Başka üniveristeye geçiş yapabilmek için transcrip çaldılar

Başka üniveristeye geçiş yapabilmek için transcrip çaldılar

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

DAÜ Öğrenci İşleri Ofisi’nde asistan olarak çalışan Behnam Seyedi ile DAÜ’de öğrenim gören Bamdat Razavi Öğrenci İşleri Ofisi’nden belge çaldıkları iddiasıyla tutuklandı...

DAÜ Eczacılık Fakültesi’nde öğrenim gören İran uyruklu Bamdat Razavi’nin başka bir üniversiteye geçiş yapabilmek için DAÜ Öğrenci İşleri Ofisi’nde asistan olarak çalışan İran uyruklu Behnam Seyedi’yi sahtelemek amacıyla 2 adet transcrip belgesini sirkat etmek için teşvik ettiği iddia edildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından Behnam Seyedi ile Bamdat Razavi ise tutuklanarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak bugün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Seyedi ile Razavi aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Anahtar Kelimeler:
Bamdat RazaviBehnam SeyediTranscrip çaldılar
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