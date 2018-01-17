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Başına Vurup, Bıçakladılar

Başına Vurup, Bıçakladılar

17 Ocak 2018 Çarşamba 21:01
Başına Vurup, Bıçakladılar
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Cinayet zanlıları 7 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne-Alsancak bölgesinde 30 Aralık 2017 tarihinde kız meselesi yüzünden tartıştığı 22 yaşındaki Mohamed Jumma Salem Attroug’u 6 kez bıçaklayarak öldüren Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh’in yalnız başına bu işi yapmadığı ortaya çıktı. Omar Makram Amin AL Qutob ‘ın Attroug’un başına odunla vurduğu, Maxim’in ise bıçakladığı belirlendi. Cinayet gününün sabahı tutuklanan zanlılardan Taimour Khaled Tantash, Aymen Mohammed Ahmad Amerah ve Nashat Hatem İbrahim Abualnadi’nin olayla ilgisi olmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, tutuklu bulunan zanlılar Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh, Taimour Khaled Tantash, Aymen Mohammed Ahmad Amerah, Nashat Hatem İbrahim Abualnadi ve Omar Makram Amin AL Qutob bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Olayın 29 Aralık 2017 tarihinde Alsancak Piyale Paşa Sokak’ta meydana geldiğini kaydeden polis, zanlı Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh’ın, Mohamed Jumma Salem Attroug’u bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi. Zanlı Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh’in, Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, emare bıçağın geçen hafta bulunarak teslim alındığını söyledi. Zanlıların 30 Aralık 2017 tarihinden beridir tutuklu olduğunu, bu süre içerisinde araştırmalarını derinleştirdiklerini ifade eden polis, Omar Makram Amin AL Qutob ‘ın, Attroug’un başına odunla vurduğunu, Maxim’in ise bıçakladığını söyledi. Polis, diğer zanlılar Taimour Khaled Tantash, Aymen Mohammed Ahmad Amerah, Nashat Hatem İbrahim Abualnadi’nin ise cinayetle ilgilisi olmadığını, bu zanlılar aleyhine kanunsuz topluluk oluşturma suçundan dava getirildiğini belirtti. Polis, cinayet zanlılar AL Qutob ile Maxim’in 7 gün daha tutuklu kalmasını talep ederken, diğer zanlılar için ise teminat istedi.

Mahkeme, katil zanlılarının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verirken, diğer zanlılar ise 5 bin TL nakit teminat yatırmaları ve birer kefilin 20 bin TL kefalet senedi imzalamaları şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son Güncelleme: 17.01.2018 22:29
Anahtar Kelimeler:
Mohamed Jumma Salem AttrougMaxim Hamed Mohammad Al-Ja AfrehOmar Makram Amin AL Qutob ‘ın AttrougCinayetTaimour Khaled TantashAymen Mohammed Ahmad Amerah Nashat Hatem İbrahim Abualnadi
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