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Başı boş köpeklere ateş etti

Başı boş köpeklere ateş etti

09 Temmuz 2018 Pazartesi 18:22
Başı boş köpeklere ateş etti

Başı boş köpeklere ateş etti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yiğitler köyünde hayvanlarına saldırdığı gerekçesiyle av tüfeği ile ateş açan Süleyman Deviren, gözaltına alınarak bugün teminat için Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru mesele ile ilgili olguları aktardı. Polis, 6 Temmuz 2018 tarihinde, saat 06.30 sıralarında, Yiğitler köyünde toprak yol içinde zanlının yönetiminde bulunan salon araç içerisinden adına kayıtlı av tüfeği ile hayvanlarına saldırdıkları gerekçesi ile başıboş köpeklere doğru iki el ateş ettiğini söyledi. Zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı ve telefon dairesinde çalıştığını, devlet memuru olduğunu kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, iki kefilin 30’ar bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise , “başıboş köpekler 80 hayvanıma saldırdı. Çoğu hayvanım hamile üstelik. Köpekler ölmedi veya yaralanmadı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman DevirenAv Tüfeği Ateş
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