banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94748
ALTIN
234.760
DOLAR
5.9880
STERLİN
7.9053
EURO
6.9322
Polise gelerek teslim oldu
POLİSE GELEREK TESLİM OLDU
Tansu 8 ay hapis yatacak
TANSU 8 AY HAPİS YATACAK
Vicdani Ret davası ertelendi
VİCDANİ RET DAVASI ERTELENDİ
15 maganda tutuksuz yargılanacak
15 MAGANDA TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

Başdemir 8 ay hapse mahkûm oldu

Başdemir 8 ay hapse mahkûm oldu

11 Ekim 2018 Perşembe 18:22
Başdemir 8 ay hapse mahkûm oldu

Başdemir 8 ay hapse mahkûm oldu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de bir marketin park yerinde uyuşturucu alışverişi yapmak için beklerken, polisler tarafından suçüstü yakalanan Gökhan Başdemir aleyhindeki dava bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Narkotik ekiplerinin 2017 yılı Mart ayında gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonu sonucunda Başdemir’in tasarrufunda 2 gram 882 miligram kokain ele geçirilmişti. Başkanlığını Nüvit Gazi Hacı’nın yaptığı, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’nın oy birliği ile aldığı kararda Başdemir 8 ay hapse mahkûm edildi.

Heyetin oy birliği ile aldığı kararı okuyan Yargıç Hazal Hacımulla, 2017 yılında Girne’de bir marketin park yerinde uyuşturucu alışverişi yapmak için bekleyen 19 yaşındaki Yusuf Mert Altıncık’ın kullanımındaki MV 351Z plakalı kiralık araca narkotik ekipleri operasyon düzenlediğini anımsattı. Yapılan sorgulama sonucu uyuşturucu maddeyi Gökhan Başdemir’den aldığını itiraf eden Altıncık ve araçta yolcu olarak bulunan Aydoğan’ın itirafı sonucu Başdemir’in yakalandığını kaydeden Hacımulla, Gökhan Başdemir’in tasarrufunda 2 gram 882 miligram kokain ele geçirildiğini kaydetti.

Oy birliği ile alınan kararda, Başdemir’in “uyuşturucu madde tasarruf” suçundan suçlu bulunduğunu kaydeden Yargıç, uyuşturucu suçlarının yaygınlaşarak, vahim suçlar arasında yer aldığına dikkati çekti. Hacımulla, Başdemir’i “uyuşturucu madde tasarruf” suçundan 8 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuGökhan Başdemir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polise gelerek teslim oldu
Polise gelerek teslim oldu
KKTC’ye kaçak giriş yaptı, yolda yürürken tutuklandı
KKTC’ye kaçak giriş yaptı, yolda yürürken tutuklandı
Cezaevinde bekleyecekler
Cezaevinde bekleyecekler
Tansu 8 ay hapis yatacak
Tansu 8 ay hapis yatacak
Karagöz tutuklu yargılanıyor
Karagöz tutuklu yargılanıyor
Ahmidi 1 gün tutuklu kalacak
Ahmidi 1 gün tutuklu kalacak
Vicdani Ret davası ertelendi
Vicdani Ret davası ertelendi
15 maganda tutuksuz yargılanacak
15 maganda tutuksuz yargılanacak
Maro tutuklu yargılanacak
Maro tutuklu yargılanacak
Araçdan hırsızlık
Araçdan hırsızlık

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim