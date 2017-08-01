BAR'A ALINMAYAN 3 KİŞİ DEHŞET SAÇTI

Girne’de, Mete Adanır Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Retro Lounge” isimli bara alınmadıkları gerekçesiyle, 30 Temmuz tarihinde saat 04.00 sıralarında, işyerinin vitrin camlarını, ana giriş kapısını ve işyeri içerisindeki muhtelif eşyalara vurup kırmak suretiyle kasti hasara uğratma suçundan aranan M.C.Ç (E-29), M.G (E-37) ve M.N.V (K-41), bugün tespit edilerek tutuklandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.