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01 Ağustos 2017 Salı 07:54

BAR'A ALINMAYAN 3 KİŞİ DEHŞET SAÇTI

BAR'A ALINMAYAN 3 KİŞİ DEHŞET SAÇTI
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Girne’de, Mete Adanır Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Retro Lounge” isimli bara alınmadıkları gerekçesiyle, 30 Temmuz tarihinde saat 04.00 sıralarında, işyerinin vitrin camlarını, ana giriş kapısını ve işyeri içerisindeki muhtelif eşyalara vurup kırmak suretiyle kasti hasara uğratma suçundan aranan M.C.Ç (E-29), M.G (E-37) ve M.N.V (K-41), bugün tespit edilerek tutuklandı. 
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BARA ALINMAYAN 3 KİŞİ DEHŞET SAÇTI
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