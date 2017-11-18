Bana 40 Yıl Müebbet Hapis Verin



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıMahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Mehmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram huzurda bulunan zanlı Alper Baran Tutucu’nun, Çağlar Barbali ile 3 Ağustos tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Luricina bölgesinde araç ile birinci derece askeri yasak bölgeyi gizlice ihlal edip yetkili makamdan izinsiz KKTC’ye giriş yaptığı sırada polis tarafından tespit edildiğini söyledi. Polis araçta yolcu olarak bulunan zanlı Tutucu’nun polisi görünce araçtan inerek güneye kaçtığını belirtti. Polis çavuşu Mehmet bayram olay tarihinde aracın motor bölümünde yapılan aramada 56 gram ağırlığında “hintkeneviri” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 20 gram ağırlığında “kokain” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare yapıldığını ifade etti.Polis çavuşu Mehmet Bayram zanlı Barbali’nin 13 Kasım 2017 tarihinde konu suçtan yargılanarak 18 ay hapis cezası aldığını belirtti. Bayram huzurda bulunan zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirterek zanlının ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı Alper Baran Tutucu polisin verdiği şahadetin doğru olduğunu ancak eksik olduğunu söyledi. Zanlı Tutucu mahkemeye hitaben söylenen doğru ancak eksin şimdi anlatacaklarımı sadece burada söyleyeceğim diyerek şöyle dedi:“Söyleyeceklerimi özgür iradem ile söylüyorum, akıl sağlığımın yerinde ve hiçbir şekilde akıl sağlığım yerinde değil diye rapor hazırlanırsa kabul etmeyeceğim. Ben Güneye kaçtıktan sonra Kuzey’de ot eksiği olduğunu bildiğimden haftada 1 kilo ot satmaya başladım iyi parada kazanıyordum ancak bana bir gün beyan oldu affedilmek için gelip teslim olmam gerektiği ve Kuzeye geri geldikten sonra Tatlısu bölgesinde mantar toplarken de yakalandım” dedi. Zanlı sözlerine ek olarak da cezamı belirledim diyerek söyle aktardı. “Babam için 10 yıl, kardeşim için 10 yıl, ölmüşler için 10 yıl ve kendim için 10 yıl yani toplam 40 yıl hapis cezası müebbet almalıyım” dedi. Zanlı ancak adil yargılanmayacağını ve bu cezanın kendisine verilmeyeceğini bildiğini söyleyerek kendisine bu cezayı vermeyecek olan “savcının, mahkemenin polisin anasını avradını …” demesi üzerine Yargıç Rauf Kürşad sanığa müdahale ederek mahkemeye saygısızlık ettiğini söyleyerek özür dilemesini istedi. Zanlıyanlış bir şey söylemedim özür dilemeyeceğim demesi üzerine Yargıç sanık aleyhine mahkemeye hakaretten işlem başlatılmasına talimat vererek oturuma ara verdi. Mahkemeye gelen adli şube ekipleri sanık aleyhine soruşturma başlatmak için ifade almaya başladı.Mahkeme tekrardan oturum yaparak sanığın aleyhine başlatılan soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.