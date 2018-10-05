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Baltalı kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak

Baltalı kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak

05 Ekim 2018 Cuma 18:27
Baltalı kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak

Baltakavga zanlıları teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla, balta ile Onur Rıdvan Uğur’a saldıran Mustafa İlker Özhan ile kavga ettiği şahıs Onur Rıdvan Uğur, Girne Kaza Mahkemesi’nde teminata bağlanarak ileride yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mustafa İlker Özhan ile Onur Rıdvan Uğur’un 4 Ekim günü saat 19.50 sıralarında Girne’de meydana gelen “Tecavüz-i Alet Taşıma”, “Kavga” ve “Rahatsızlık” suçlarında methaldar olduklarını belirten polis, zanlı Mustafa İlker Özkan’ın, tasarrufunda bulundurduğu baltayı, eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla zanlı Onur Rıdvan Uğur’a vurmak maksadıyla kaldırması üzerine iki şahsın kavgaya tutuştuğunu dile getirdi. Birbirleriyle yumruklaşan ve bağırıp çağıran iki zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını ifade eden Hüseyin Tosun, meseleyle ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanıp, tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulması ve 25’er bin TL’lik kefalet senedi imzaları karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmalarına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Onur Rıdvan UğurMustafa İlker ÖzhanBaltaKavga
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