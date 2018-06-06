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Balayını cezaevinde geçirecek

Balayını cezaevinde geçirecek

06 Haziran 2018 Çarşamba 15:36
Balayını cezaevinde geçirecek

Balayını cezaevinde geçirecek

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize eşi ile birlikte tasarrufundaki uyuşturucu haplarla birlikte balayına gelen zanlı Ümit Köklüağaç bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Halil Dümenci olayla ilgili bulguları aktardı. Dümenci huzurda bulunan zanlı Ümit Köklüağaç’ın 2 Haziran 2018 tarihinde, saat 9.30 sıralarında ülkemize Ercan Havaalanı’ndan giriş yaptığı sırada devriye gezen narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada 9 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini Ve ülkemizde turist statüsünde bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 25 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ümit KöklüağaçUyuşturucu
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