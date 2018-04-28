Bakıcı mı öldürdü?

27.04.2018 tarihinde, saat 12.30 sıralarında Gazimağusa’da, bir bakım evinde bakıcı olarak çalışmakta olan C. R. (K-29)’nin yemekhane kısmında sandalyeleri düzenlediği esnada, sandalyede oturmakta olan Ramadan ALİHAN’ı (E-88) sandalyenin yarısına oturduğu gerekçesiyle yerinden kaldırıp, sandalyeyi masanın altına çekmesine rağmen tedbirsiz ve dikkatsizce O’na oturmasını söyleyerek, Ramadan ALİHAN’ın altında sandalyenin olduğunu zannederek oturmak için geriye doğru hamle yapıp kafasının üzerine yere düşmesine ve ölmesine sebep olmuştur. Müteveffa otopsi maksatları bakımından Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna yerleştirilmiş olup, C. R.tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.