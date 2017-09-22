Polisiye Olaylar:
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22 Eylül 2017 Cuma 15:49

Bakıcı Hastayı Dövdü

Bakıcı Hastayı Dövdü

Bakıcı Hastayı Dövdü
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Bakıcı Hastayı Dövdü

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yurtdışından çalışmak için Temmuz ayında adaya 90 günlük vize ile giren Oğuzhan Ar, yaklaşık 2 aydır Girne’de Osman Sonya’nın bakıcılığını yapıyordu. Ar, dün gece yarısı ortada bir neden yokken konuşamayan yatalak ve felçli Osman Sonya’yın yüzünü defalarca tokatladı. Evde bulunan kamera kayıtlarında fark edilen Ar, şikâyet üzerine polis tarafından tutuklandı. Aldığı tokat darbeleri ile ciddi şekilde sarsılan 91 yaşındaki Sonya’nın ise özel bir hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Zanlı Oğuzhan Ar, yapılan sorgulamada “Yaptım” diyerek işlediği suçu itiraf etti.Ar, teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci, zanlı Oğuzhan Ar’ın “Darp” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Yalgı Döşenci, olayın Girne’de 22 Eylül tarihinde saat 03.30 raddelerinde meydana geldiğini anlattı. Döşenci, zanlının ortada bir neden yokken yatalak olan konuşamayan 91 yaşındaki Osman Sonya’nın yüzüne tokat attığını söyledi. Aldığı darbeler sonucu ciddi şekilde sarsılan Sonya’nın özel bir hastanede tedavi altında tutulduğunu ifade ede Döşenci, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ve ülkede 90 günlük vize ile bulunduğunu belirtti.

Soruşturma memuru Yalgı Döşenci, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını belirterek 1 ay cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

Soruşturma memurunun ifadesini tamamlaması ile Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıya söz hakkı verdi.

Zanlı Oğuzhan Ar, kendisine kefil olabilecek kefilinin olduğunu belirterek, Ekim ayında turist vizesinin süresinin dolacağını söyledi. Ar, “KKTC vatandaşı birinin bana kefil olacağını tahmin etmiyorum ama Türkiyeli arkadaşım var, belki onun evinde de kalabilirim” dedi.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, “darp” suçlarının kamuda endişe yaratan ve artış gösteren suçlardan olduğuna dikkati çekti. Mesutoğlu, zanlının ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek davası görüşülünceye kadar 1 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

 
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Anahtar Kelimeler
Osman SonyaOğuzhan ArDarpDövdü
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