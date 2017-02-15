Bakanlar Affetti, Ancak Suç İşlemeye Devam Etti

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Girne’de bir araç park yeri içerisinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında tasarrufunda kokain türü yaklaşık 3 gram uyuşturucu madde bulunan zanlı Savaş Bayboy tutuklandı. Ancak olayın kokain olayından daha çok zanlının durumu infiale neden oldu.
Şöyle ki ülkemizde 2014 yılında “Dükkan açma”, “hırsızlık”, 2015 yılının Ocak ayında ise “başkasının kimliğine bürünme” ve “Sahte Davranış ile kayıt temin etme” suçunu işleyen 27 yaşındaki zanlı Savaş Boybay’ın KKTC’ye giriş yasağı Bakanlar Kurulu’nun 3 Ocak 2017 tarihinde yani ünlü modacı Barbaros Şansal’ın uyuşturucu suçundan hüküm giydiği gerekçesiyle 2 Ocak’ta sınır dışı edilmesinden sadece 1 gün sonra toplanan bakanlar kurulu kararı ile ihraç kararı kaldırılmıştı.
Zanlının yeniden suç işlemeye devam etmesi, duyanları Bakanlar Kurulunun almış olduğu bu karara tepki göstermesine neden oldu.