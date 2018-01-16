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Baimpourntidis Tutuklu Yargılanacak

Baimpourntidis Tutuklu Yargılanacak

Baimpourntidis Tutuklu Yargılanacak

Baimpourntidis Tutuklu Yargılanacak

16 Ocak 2018 Salı 16:53
Baimpourntidis Tutuklu Yargılanacak
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Baimpourntidis Tutuklu Yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’ye Güney Kıbrıs’tan ithal ettiği hintkenevirlerini satmak için gelen ancak şüpheli tavırları sebebi ile devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalanan zanlı Georgios Baimpourntidis bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Ali Gürkut olayla ilgili buğuları aktardı. Gürkut huzurda bulunan zanlı Georgios Baimpourntidis’in Lokmacı Sınır Kapısından 12 Ocak saat 23.00 raddelerinde ülkemize giriş yaptığını ve arasta bölgesinde dolaştığı sırada polisler tarafından şüpheli görülmesi sebebi ile üzerinde ve sırt çantasında yapılan aramada 65 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada zanlının gönüllü ifadesinde konu uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’ta bir şahıstan 65 gram olarak 470 euro karşılığında aldığını ve KKTC’ye müşteri bulması durumunda satmayı düşündüğü için getirdiği itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkemizde turist statüsünde bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Georgios BaimpourntidisGüney KıbrısHintkeneviriUyuşturucu
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