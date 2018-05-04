Bagajda saklanan kişinin üzerinden uyuşturucu bulundu

BAGAJA SAKLANIP ÜLKEYE GİRİŞ YAPMAYA ÇALIŞTI… ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Metehan Sınır Kapısından dün KKTC’ye giriş yapmak isteyen M.E’nin (E-25) kullandığı araçta polis tarafından yapılan aramada M.M.J.Y’nin (E-20) aracın bagaj kısmına gizlenerek KKTC’ye kanunsuz giriş yapmaya çalıştığı tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre şahısların tasarrufunda yaklaşık 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde de bulunarak emare olarak alındı.

Zanlıların tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.