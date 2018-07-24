Bafra ve Haspolat'da hırsızlık

23.07.2018 tarihinde, saat 06.30 sıralarında, Bafra'da bulunan belediye halk plajında Raşit HACIBEY’e ait çanta içerisinden adı edilene ait 200 Stg, 60 Euro ve 220 TL nakit para çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen U.A. (E-31) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

22.07.2018 tarihinde, saat 10.00 sıralarında, Haspolat'da, Birol ORBAY'a ait 40 adet rulo balya iki yıl önce muhafaza etmesi için verdiği D.S.'nin (E-48) telli arazi içerisinden, yine D.S’nin direktifi ile S.M.(E-30) tarafından yerinden alınmak suretiyle çalındığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.