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Babasını delik deşik etti
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Babasını delik deşik etti

Babasını delik deşik etti

20 Temmuz 2018 Cuma 11:43
Babasını delik deşik etti

Babasını delik deşik etti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da henüz tespit edilemeyen bir sebepten babasını bıçaklayan zanlı Raif Koçin tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru İzlem Civisilli olayla ilgili bulguları aktardı. Civisilli huzurda bulunan zanlı Raif Koçin’in Lefkoşa’da 19 Temmuz tarihinde saat 22.30 sıralarında babası ile birlikte kaldığı ikametgâh içerisinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten kesici bir alet olan sebze oyacağı ile yatak odasında yatmakta olan babası Kemal Koçin’in sol koluna ve sol koltuk altı bölgesine 6 kez saplayarak ağır şekilde yaralanmasına neden olduğunu söyledi. Polis meselenin polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlının ayni ikametgâhta tespit edilip tutuklandığını belirtti. Polis memuru İzlem Civisilli zanlının soruşturmanın salimen yürütülmesi ve alınacak ifadelerin temin edile bilmesi için ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Kemal KoçinRaif KoçinBabasınıBıçakladı
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