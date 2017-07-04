BABASI AFFETMEDİ!

Gazimağusa’ya bağlı Çayönü köyünde geçtiğimiz günlerde meydana gelen koyun hırsızlığı olayının ardından ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Ayhan Şahin, babasının ağılından çaldığı 5 kuzuyu, 6 ayrı kişiye satmak ve karşılığında bin 500 TL para almak suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Ayhan Şahin’in, babasının polise şikayeti sonucu tutuklandığı öğrenildi. Soruşturması tamamlanan Şahin, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemeye meseleyi aktaran Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Mustafa Erol, zanlının, Haziran-Temmuz 2017 tarihleri arasında, Çayönü’nde, babasına ait ağıl içerisinden toplam değeri 2 bin 250 TL olan kuzu çaldığını ve konu kuzuları 5 ayrı kişiye satarak, bin 500 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi. Zanlının suçunu kabul ettiğini belirten Erol, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.Huzurundaki şahadti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının, bin 500 TL nakdi kefalet ödemesi, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin, lehinde, 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ısğat-ı vücutta bulunması şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi. İşlediği suç nedeniyle oldukça pişman görünen zanlı, hem mahkemeden hem babasından özür dilediğini söyledi.Diyalog