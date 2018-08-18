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Baba’nın iş yerinde uyustrucu

Baba’nın iş yerinde uyustrucu

18 Ağustos 2018 Cumartesi 16:50
Baba’nın iş yerinde uyustrucu

Baba’nın iş yerinde uyustrucu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da zanlı Yener Baba’nın iş yerinde alınan ihbar üzerine yapılan aramada uyustrucu madde bulunması üzerine tutuklanan Baba bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder, 17Ağustos 2018 tarihinde, Lefkoşa’da sakin Yener Baba'nın kendi işyerinde Narkotik ekiplerince yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık üç gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının uyuşturucuyu aranan bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili tahkikatın devam ettiğini söyleyerek zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeller, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Yener BabaIş YeriUyustrucu
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