Aytemiz 3 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

‘Uyuşturucu’ ve ‘Hırsızlık’ suçlarından İngiltere’nin en çok arananlar listesinde yer alan ve üç yıldır KKTC’de elini kolunu sallayarak suç işlemeye devam eden Osman Aydeniz’in polise teslim olmasının ardından aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresi dolan zanlı, dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, zanlı Osman Aydeniz’in “Zorla alı koyma” ve “Adam kaçırma” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis çavuşu, zanlı aleyhinde 8 Eylül’de suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, başka bir suçtan tutuklu bulunan H.T.’yi Çatalköy’de silah zoru ile 2 Haziran-10 Eylül tarihleri arasında zorla alıkoyduğu yönünde aleyhinde suç duyurusu olduğunu söyledi. Suiçmez, zanlı Aydeniz’in önceki gün polise giderek teslim olduğunu, birçok ifade verdiğini kaydetti. Olayda kullanılan silahın henüz bulunmadığını kaydeden Suiçmez, soruşturmanın selameti için Aydeniz’in 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek 3 gün daha tutukluluk emri verdi.