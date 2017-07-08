AYNI EVİ İKİ KEZ KİRALADI

Polis Basın Bülteni’ne göre H.T.(E-47), 6 Temmuz’da Gaziveren’de, Sarmaşık Sokak’ta bulunan evini önce, altı aylık süre ile 7 bin TL karşılığında yabancı uyruklu dört öğrenciye sözleşme karşılığında kiraladı.H.T. daha sonra, aralarında çıkan sorunu ileri sürerek öğrencilerin eve girmelerini geciktirip, yine aynı evi bir yıl süreyle 15 bin TL karşılığında yabancı uyruklu başka dört öğrenciye daha kiraya verdi.Sahtekârlıkla para temin eden H.T’nin tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.