Aydoğan narkotik polisinden kaçamadı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Boğazköy’de dün akşam gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tasarrufunda uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan zanlı Barış Kerem Aydoğan bugün Girne'de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor zanlı Barış Kerem Aydoğan'ın 8 Haziran tarihinde saat 21.40’da Boğazköy Şehitliği’nde polisi görmesi üzerine kaçmaya çalıştığını ve makul güç kullanılarak, tutuklandığını belirtti. Polis memuru Mustafa Zor, zanlının elindeki sigara paketi içinde 3 ayrı paket içinde yaklaşık 3 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini ve söz konusu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek ilk etap da tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.