Aydoğan 2 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Hafta sonu Boğazköy’de tasarrufunda 3 paket 3 gram Hintkeneviri ile yakalanan Kerem Aydoğan aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Aydoğan, bugün ek tutukluluk talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, 22 yaşındaki Barış Aydoğan aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine değindi. Zor, alınan 3 günlük sürede ifadeler alındığını birçok kişiden daha ifade temin edileceğini ve zanlının suç ortağının henüz yakalanmadığını belirterek 2 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 2 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.