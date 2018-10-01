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Aydeniz tutuksuz yargılanacak

Aydeniz tutuksuz yargılanacak

01 Ekim 2018 Pazartesi 18:19
Aydeniz tutuksuz yargılanacak

Aydeniz tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İngiltere’nin en çok arananlar listesinde yer alan ve KKTC’de işlediği başka suçlarla gündeme gelen Osman Aydeniz aleyhindeki soruşturma tamamlandı. “Suçu örten” suçundan soruşturma amaçlı 6 gündür poliste tutuklu bulunan zanlı Aydeniz, bugün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, zanlı Osman Aydeniz’in “Suçu örten” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis çavuşu, zanlı aleyhinde 8 Eylül’de suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, başka bir suçtan tutuklu bulunan H.T.’yi Çatalköy’de silah zoru ile 2 Haziran-10 Eylül tarihleri arasında zorla alıkoyduğu yönünde aleyhinde suç duyurusu olduğunu söyledi. Suiçmez, zanlı Aydeniz’in polise giderek teslim olduğunu, birçok ifade verdiğini kaydetti. Olayda kullanılan silahın henüz bulunmadığını kaydeden Suiçmez, soruşturmanın tamamlandığını zanlının ise aleyhindeki suçlamayı kabul etmediğini belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 10 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 2 kefilin 100’er bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Osman Aydeniz
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