Aydeniz İnterpol tarafından aranıyor

Aydeniz İnterpol tarafında aranıyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yasa dışı sanal bet meselesinden dolayı tutuklanan ve polisteki ifadesinde kaçırıldığını öne süren Hakan Törehan’ın ortaya attığı isim Osman Aydeniz dün polise teslim oldu. İngiltere’de yaşadığı dönemde birçok suça karışan ve İnterpol tarafından aranan Osman Aydeniz bugün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının Hakan Törehan’ı silah zoru ile kaçırdığı ve alıkoyduğu iddiası ile arandığını, önceki gün polise gelerek teslim olduğunu söyledi. Zanlı hakkında 30 Haziran 2018- 8 Eylül 2018 tarihleri arasında Hakan Törehan’ı zorla alıkoyma ve silah zoru ile kaçırma iddiası ile ilgili soruşturma yapıldığını, aranan silah ve emareler olduğunu belirten polis, zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini de açıkladı. Polis, zanlının Törehan’ın yakın dostu olduğunu, kendisinde değil başka bir şahsın yanında kaldığını ancak gönül rızası ile o şahsın yanına kaçtığını öne sürdüğünü söyledi. Alınaca ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.