Aydaş 5 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkeye giriş yaptıktan kısa bir süre sonra binlerce lira değerinde ziynet eşyalarını çalan ve kamera görüntülerinde tespit edilen Soner Aydaş aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Aydaş, alınan ek tutukluluk süresinde polise yeni ifadeler vererek Çatalköy’de de birkaç eve girdiğini itiraf etti. “Sirkat”, “ “Ev Açma”, “İkametgâhtan sirkat ve kasti hasar” suçlarından bugün yeniden ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarılan Aydaş aleyhinde 5 gün daha tutukluluk emri verildi.

Demir kasayı balta ile kırdı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlı Soner Aydaş’ın “Sirkat”, “ “Ev Açma”, “İkametgâhtan sirkat ve kasti hasar” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Çamlıbelli, zanlının 25 Ağustos tarihinde Çatalköyde faaliyet gösteren otelin Spa Bölümünden, oraya müşteri olarak giden U.K.’ye ait 25 numaralı kapalı ama kilitsiz dolap içerisinde muhafaza ettiği Rolex marka kol saatini, 200 TL ve 20 Euro nakit parayı çaldığını söyledi. Çamlıbelli, zanlının 29 Ağustos tarihinde ise Ozanköy’de V.J.W.A.’nın evine girerek, demirden kasayı balta ile kırarak 20 bin TL değerinde ziynet eşyalarını, 10 bin TL nakit parayı ve 10 bin TL değerindeki laptopu alarak kaçtığını kaydetti. Soruşturmayı yürüten polis memuru Kader Çamlıbelli, şikâyetlerin üzerine hırsızlıkların meydana geldiği bölgede kamera görüntülerinden zanlıyı tespit ettiklerini ve Girne’de tutukladıklarını söyledi.

Ziynet eşyalarını kuyumcuya sattı

Zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada bir kısım emarelerin bulunduğunu ifade eden Çamlıbelli, Aydaş’ın verdiği ifadesinde ziynet eşyalarını kuyumcuya sattığını ve yapılan araştırmada çalıntı ziynet eşyaların bir kuyumcuda bulunduğunu kaydetti. Çamlıbelli, zanlının alınan tutukluluk süresinde Çatalköy’de başka evlere girip hırsızlık yaptığını itiraf ettiğini ve yapılan itirafın ardından bölgede soruşturma yapılacağını ifade etti. Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını kaydeden polis, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu zanlının soruşturma maksatlı 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.