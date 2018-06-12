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Ayaz kardeşler 2 gün daha tutuklu kalacak

Ayaz kardeşler 2 gün daha tutuklu kalacak

12 Haziran 2018 Salı 18:57
Ayaz kardeşler 2 gün daha tutuklu kalacak

Ayaz kardeşler 2 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de polis tarafından “Vahim zarar”, “Ciddi darp”, “Kasti hasar” suçlarından her yerde aranan Ahmet Çetin Yılmaz Ayaz ve Ömer Can Ayaz isimli kardeşler dün tespit edilerek tutuklandı. Ayaz kardeşler, tutukluluk talebiyle bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu mahkemede verdiği ifadede, zanlılar Ahmet Çetin Yılmaz Ayaz ve Ömer Can Ayaz’ın “Vahim zarar”, “Ciddi darp”, “Kasti hasar” suçlarından tutuklandığını anlattı. Olayın 9 Haziran tarihinde saat 15.10 raddelerinde Güney Garaj isimli iş yerinde meydana geldiğini kaydeden Yanaroğlu, zanlı Ömer Can Ayaz’ın aracına işlem yapılarak fazla para istediği gerekçesi ile İsmail Güney’e hakaret ettikten sonra başını yumruklayıp garajına kasten zarar verdiğini söyledi. Yanaroğlu, zanlı ile birlikte garaja gelen Ahmet Çetin Yılmaz Ayaz’ında İsmail Güney’i yakasından tutup çekiştirdikten sonra yüzüne yumruk atarak burnunu kırdığını kaydetti. Zanlıların olayın ardından kayıplara karıştığını ifade eden Yanaroğlu, Ayaz kardeşlerin önceki gün tespit edildiklerini belirtti. Alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, olayı gören görgü tanıklarından alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlıların soruşturma amaçlı 2’şer gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın henüz tamamlanmadığına değinerek Ayaz kardeşlerin 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çetin Yılmaz AyazÖmer Can AyazDarp
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