Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Kasım 2017 Cuma 09:02

AYAKLARINA KIZGIN ŞİŞ SOKTU!

Akıl almaz işkenceler yaptı!

AYAKLARINA KIZGIN ŞİŞ SOKTU!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Mağusa’da Mustafa Duman adlı kişinin, birlikte yaşadığı 8 yaşındaki üvey oğluna akıl almaz işkenceler yaptığı ortaya çıktı. Duman’ın kendisini kızdırdığı gerekçesiyle üvey oğlunun ayaklarına defalarca kızgın şiş soktuğu, birçok kez de çocuğu dövdüğü belirlendi. Akıllara durgunluk veren olay, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin polise şikayeti üzerine ortaya çıktı. Tutuklanan zanlı suçunu itiraf ederken, işkenceye maruz kalan çocuk ise anneannesinin bakımına verildi

Mağusa’da birlikte yaşadığı 8 yaşındaki üvey oğlu B.B’ye 2016 yılında kızgın şiş ile her iki bacağını yakarak işkence eden ve 2017 yılında ise tokat atarak ciddi darpta bulunan işkenceci üvey baba Mustafa Duman, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yapılan şikayet üzerine tutuklandı. “Ciddi darp” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Duman  teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. 8 yaşındaki B.B ise Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından Tuzluca köyündeki anneannesinin bakımına verildi.
ÇOCUĞA KIZDI, İŞKENCE ETTİ...
Meselenin tahkikat memuru İbrahim Bulut, zanlı Mustafa Duman’ın 2016 yılı ile 15 Kasım 2017 tarihleri arasında Antalyalılar bölgesindeki evinde beraber yaşadığı 8 yaşındaki üvey oğlu B.B’nin kendisini birçok sebepten dolayı kızdırdığı gerekçesiyle evinde bulunan şişleri bacağına sokarak ve bir çok kez de B.B’nin vücudunun muhtelif yerlerine tokatlar atarak ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı. 22 Kasım 2017 tarihinde Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından polise şikayet geldiğini belirten Bulut, zanlı Duman’ın şikayet üzerine tutuklandığını ve zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Bulut, TC vatandaşı olan zanlı Duman’ın uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.
YARGIÇ: “AĞIR TEMİNAT ŞARTI VERMEYİ UYGUN BULURUM...”
Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Mustafa Duman’ın işlemiş olduğu “Ciddi darp” suçunun yasada hafif suç olarak yer aldığını ve 3 yıla kadar hapis cezası gerektirdiğini belirterek, müştekinin yaşının 8 oluşunu ve doktor raporuyla da suçun desteklendiğini göz önünde bulundurduğu zaman ithamın nevinin hafif değil oldukça ağır olduğunu açıkladı. Zanlı Duman’ın aleyhindeki ithamı destekleyen şahadet olduğu bulgusuna vardığını ifade eden Asafoğulları, zanlının ileride yargılanması ve mahkum edilmesi halinde hafif bir ceza tayin edilemeyeceği inancında olduğunu vurguladı. Asafoğulları, TC vatandaşı olan zanlının yargılanmaktan kaçabileceğini de göz önünde bulundurduktan sonra ağır teminat şartı vermeyi uygun bulduğunu belirtti. Asafoğulları, zanlı Mustafa Duman’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 10 bin TL nakdi teminat ödemesine, 1 KKTC vatandaşının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve zanlının haftada 4 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
MagusaMustafa DumanÜvey BabaDehşetİşkence
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
POLİSE YALAN BEYAN VERDİLER POLİSE YALAN BEYAN VERDİLER
Serbest Liman'da Hırsızlık Serbest Liman'da Hırsızlık
3 Kişi Tutuklandı 3 Kişi Tutuklandı
ZEHİR TACİRİ 15 YIL YEDİ ZEHİR TACİRİ 15 YIL YEDİ
ÜRDÜNLÜ CEZAEVİNE GİTTİ! ÜRDÜNLÜ CEZAEVİNE GİTTİ!
1 AY ÇALIŞTI 8400 TL ÇALDI 1 AY ÇALIŞTI 8400 TL ÇALDI
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

POLİSE YALAN BEYAN VERDİLER
TRAFİK KAZASIYLA İLGİLİ POLİSE YALAN BEYAN VERDİLER

Haberi Oku