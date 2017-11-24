AYAKLARINA KIZGIN ŞİŞ SOKTU!

Mağusa’da Mustafa Duman adlı kişinin, birlikte yaşadığı 8 yaşındaki üvey oğluna akıl almaz işkence ler yaptığı ortaya çıktı. Duman’ın kendisini kızdırdığı gerekçesiyle üvey oğlunun ayaklarına defalarca kızgın şiş soktuğu, birçok kez de çocuğu dövdüğü belirlendi. Akıllara durgunluk veren olay, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin polise şikayeti üzerine ortaya çıktı. Tutuklanan zanlı suçunu itiraf ederken, işkenceye maruz kalan çocuk ise anneannesinin bakımına verildi

Mağusa’da birlikte yaşadığı 8 yaşındaki üvey oğlu B.B’ye 2016 yılında kızgın şiş ile her iki bacağını yakarak işkence eden ve 2017 yılında ise tokat atarak ciddi darpta bulunan işkenceci üvey baba Mustafa Duman, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yapılan şikayet üzerine tutuklandı. “Ciddi darp” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Duman teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. 8 yaşındaki B.B ise Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından Tuzluca köyündeki anneannesinin bakımına verildi.

ÇOCUĞA KIZDI, İŞKENCE ETTİ...

Meselenin tahkikat memuru İbrahim Bulut, zanlı Mustafa Duman’ın 2016 yılı ile 15 Kasım 2017 tarihleri arasında Antalyalılar bölgesindeki evinde beraber yaşadığı 8 yaşındaki üvey oğlu B.B’nin kendisini birçok sebepten dolayı kızdırdığı gerekçesiyle evinde bulunan şişleri bacağına sokarak ve bir çok kez de B.B’nin vücudunun muhtelif yerlerine tokatlar atarak ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı. 22 Kasım 2017 tarihinde Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından polise şikayet geldiğini belirten Bulut, zanlı Duman’ın şikayet üzerine tutuklandığını ve zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Bulut, TC vatandaşı olan zanlı Duman’ın uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

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