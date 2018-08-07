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Ay tutuklu yargılanacak

Ay tutuklu yargılanacak

07 Ağustos 2018 Salı 17:02
Ay tutuklu yargılanacak

Ay tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de hafta sonu eğlenmek için gittiği barda, işletmeci F.A.’nın 500 TL değerindeki çantasını çalarak kaçan ve Girne’de tespit edilerek tutuklanan zanlı Erkan Ay, aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Çalınan çantanın çöp konteynır’ında bulunmasının ardından işlediği suçu itiraf eden Ay, teminat talebiyle bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Fatih Gezer olayla ilgili bulguları akrtardı. Gezer, zanlının hafta sonu Karaoğlanoğlun’da bir bara giderek, 500 TL’lik çantayı çalarak kaçtığını kaydetti. Polis, izlenen kamera görüntülerinde zanlının tespit edildiğini, çantanın ise bir çöp konteynır’ında bulunduğunu belirtti. Ay’ın tasarrufunda çantadan alındığı tespit edilen 1 adet şarj cihazı, 30 TL nakit paranın üzerinde bulunduğunu ifade eden Gezer, bankamatik kartının bulunmadığını kaydetti. Zanlının işlediği suçu itiraf ettiğini kaydeden polis, davaları görüşülünceye kadar tutuklu yargılanması talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Erkan AyHırsızBarçaldıçanta
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