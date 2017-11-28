AVUKATI TALEBE İTİRAZ ETTİ!

Mağusa’da uyuşturucu suçundan dolayı tutuklanan zanlı Mehmet Sait Özpinici, Bekir Baran ve Mehmet Kırlar, almış oldukları tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde verme”, “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlı Özpinici ile Baran için uygun teminat, zanlı Kırlar için de cezaevi talep edilirken mahkeme tahkikatın devam ettiğine bulgu yaparak her 3 zanlının da tutukluluk süresini 4’e gün daha uzattı.

Polis: Tahkikatın etki edebilecekleri kısmı tamamlandı

Meselenin tahkikat memuru Mahir Türe, 23 Kasım tarihinde alınan bir bilgide Nidai Mehmet Sokak üzerinde zanlı Mehmet Sait Öpinici ile Bekir Baran’ın tasarrufunda kanunsu uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Konu yere gidildiğinde zanlı Mehmet Sait Özpinici’yi sağ elinde tutmakta olduğu içerisinde Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sigarayı içtiği esnada suç üstü tespit edilerek tutuklandığını belirten Türe, zanlı Bekir Baran’ın ise kaldırımda otururken tespit edilerek alıkonulduğunu açıkladı. Türe, zanlı Özpinici’nin üzerinde yapılan aramada ise giymekte olduğu pantolonunun cebinde 2 ayrı kağıt parçasına sarılı yaklaşık toplam 1 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Ayni gün zanlı Özpinici ile Baran’in gönüllü ifade vererek konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri birlikte 65 TL karşılığında zanlı Mehmet Kırlar’dan aldıklarının öğrenildiğini belirten Türe, ayni gün zanlı Kırlar’ın evine gidildiğini ve zanlı Kırlar’ın elinde tutmakta olduğu içerisinde Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigarayı içerken tespit edildiğini açıkadı. Türe, zanlı Kırlar’ın tespit edildiği sırada polisi görmesi üzerine elindeki sigarayı yere atıp kaçmak isterken makul güç kullanılarak tutuklandığını belirterek, evde yapılan aramada ise çöpte 1 adet içerisinde Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara izmariti bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ancak zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandıığını belirten Türe, zanlı Özpinici ile Baran’ın uygun bir teminata bağlanmasını talep ederken, 2014 ile 2015 yıllarına ait uyuşturucu suçlarından dolayı sabıkası bulunan ve ayrıca 7 Temmuz 2017 tarihinde yine uyuşturucu suçundan teminata bağlanan zanlı Kırlar’ın ise tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlı Kırlar’ın avukatı talebe itiraz etti

Zanlı Mehmet Kırlar’ın avukatı Tevfik Pilli, cezaevi talebine itiraz etti. Pilli, analiz raporlarının gelmemesinden dolayı zanlı Kırlar’ın konu suçu işleyip işlemediğinin henüz belli olmadığını ileri sürerek, sarma sigaranın içerisinden uyuşturucu çıkmayabileceğini iddia etti.

Yargıç tahkikatın devam ettiğine bulgu yaptı