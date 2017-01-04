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Polisiye Olaylar:
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04 Ocak 2017 Çarşamba 13:16

Avukat ofisini bastı

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Avukat ofisini bastı
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Avukat ofisini bastı

EVRİM KAMALI
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

Lefkoşa’da Avukat Fırat Merttürk’ün ofisine giderek orada bulunan avukat Ezgi Gazioğlu’nu darp eden zanlı Nazım Kara tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kenan Özdemir olayla ilgili bulguları aktardı. Özdemir huzurda bulunan zanlı Nazım Kara’nın 3 Ocak Tarihinde sabah saat 8.00’da meydana gelen Mülke tecavüz, darp, rahatsızlık ve sarhoşluk suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlı Kara’nın avukat Fırat Merttürk’ün ofisine gittiğini ve ofis içerisinde bağırarak “ Fırat buraya gelecek onan gününü göstereceğim” dedikten sonra ofiste bulunan avukat Ezgi Gazioğlu’nun kolunu tutup çektiğini belirtti. Polis zanlının daha sonra olay yerinden ayrıldığını ve polise gelen şikâyet üzerine tespit edilerek tutuklandığını ve aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ifade etti. Polis memuru Kenan Özdemir zanlının ülkemizde turist statüsünde bulunduğunu ve yasal bir bağı bulunmadığını belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı Nazım Kara ofise gitme sebebinin Avukat Merttürk ile görüşmek olduğunu, kimseye zarar verme gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. Zanlı 2 yıldır kendisine ulaşamıyorum sınır dışı edilmiştim tazminat davası açtık kazandık ona vekâlet verdim parayı alması için ve %30 alacaktı ancak paranın tümünü aldı ve 2 yıldır kendisine ulaşamıyorum avukatı kolundan tutum darp etmedim niyetim vekâleti iptal edip onu azletmekti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının davasının erken bir sürede hazır edilmesini ve bu sürede 7 gün hükümsüz tutuklu olarak ceza evinde beklemesine emir verdi.

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